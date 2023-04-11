Украина и Канада согласовали обновленное Соглашение о свободной торговле

Украина и Канада объявили о завершении переговоров по заключению обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами – этот документ заменит существующее соглашение, которое действовало с 2017 года.

О завершении переговоров, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минэкономики, руководители правительств двух стран заявили во время визита Дениса Шмыгаля в Канаду.

Основными отличиями нового соглашения станет то, что в дополнение к отмене тарифов Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, которые имеют не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции.

"Будут отменены тарифы также на те украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля.

Это должно поощрить создание производственных цепей, сделает расположение производства в Украине более привлекательным для иностранных инвесторов, которые планируют поставлять свои товары на канадский рынок", – пояснила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлии Свириденко

Важным элементом соглашения станет то, что новое соглашение будет позволять сторонам все, что не запрещено.

"Соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот – тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг. И делаем это так, чтобы все регулирование было максимально прозрачным, четким и предсказуемым", – отметила Свириденко.

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Отдельно были прописаны гарантии для инвесторов, а также система защиты инвестиций, которая базируется на самых современных правовых инструментах.

Один из разделов включает Соглашение о цифровой торговле, которое определяет все основополагающие свободы в этой сфере. Это второе соглашение о цифровой торговле, которое уже подписала Украина. Первое было заключено с Великобританией в январе этого года.

Такие цифровые соглашения ориентированы прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем и должны уменьшить препятствия для украинского бизнеса в участии в глобальной цифровой торговле.

Кроме того новое соглашение регулирует финансовые услуги, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, торговлю и гендер, торговлю и малые и средние предприятия, а также вопросы торговли и коренных народов.

Новое соглашение также будет включать обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополии и государственные предприятия, государственные закупки, окружающую среду, труд, разработку и администрирование мероприятий и прозрачность, противодействие коррупции и ответственное бизнес-поведение.

Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно помочь Украине заключить подобные соглашения с другими странами.

Переговоры о модернизации существующего соглашения Украина и Канада начали в январе 2022 года.