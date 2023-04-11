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Українські хакери зламали пошту шпигуна РФ, який втручався у вибори США

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 квітня 2023, 21:54
Українські хакери зламали пошту шпигуна РФ, який втручався у вибори США
Ілюстративне фото

Українські хакери зламали пошту російського шпигуна Серія Моргачева, якого розшукує американська ФБР за злам кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році.

Джерело: Reuters, InformNapalm

Деталі: Про злам повідомили українські хакери виданню InformNapalm.

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Reuters дійшло висновку, що деякі з особистих даних Моргачева, якими хакери поділилися з InformNapalm, збігаються з даними платформи з кібербезпеки Constella Intelligence.

Крім того, за словами дослідника Швейцарської вищої технічної школи Стефана Соесанто, який вивчав українські хакерські групи, витік даних "виглядає досить достовірним".

Раніше InformNapalm повідомив, що підтвердив особу Моргачева, переглянувши викрадені хакерами особові справи і резюме, в тому числі документ, в якому він значиться начальником відділу в частині 26165 – та сама посада, яка є у матеріалах ФБР у 2018 році.

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Моргачев не відповів на запит Reuters про коментар.

Видання повідомляє, що поштова скринька Моргачева потенційно може містити інформацію про хакерські операції Росії, в тому числі про операцію проти Клінтон і демократів.

У звіті ФБР сказано, що його відділ "займався розробкою та управлінням шкідливим програмним забезпеченням", в тому числі шпигунським програмним забезпеченням "X-Agent", яке використовувалося для злому DNC.

Теми: СШАхакериРосіяшпигунство
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