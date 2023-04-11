Украинские хакеры взломали почту шпиона РФ, который вмешивался в выборы США

Украинские хакеры взломали почту российского шпиона Серия Моргачева, которого разыскивает американская ФБР за взлом кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Источник: Reuters, InformNapalm

Детали: О взломе сообщили украинские хакеры изданию InformNapalm.

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Reuters пришло к выводу, что некоторые из личных данных Моргачева, которыми хакеры поделились с InformNapalm, совпадают с данными платформы по кибербезопасности Constella Intelligence.

По словам исследователя Швейцарской высшей технической школы Стефана Соесанто, который изучал украинские хакерские группы, утечка данных "выглядит достаточно достоверной".

Ранее InformNapalm сообщил, что подтвердил личность Моргачева, просмотрев похищенные хакерами личные дела и резюме, в том числе документ, в котором он значится начальником отдела в части 26165 - та самая должность, которая есть в материалах ФБР в 2018 году.

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Моргачев не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Издание сообщает, что почтовый ящик Моргачева потенциально может содержать информацию о хакерских операциях России, в том числе об операции против Клинтон и демократов.

В отчете ФБР сказано, что его отдел "занимался разработкой и управлением вредоносным программным обеспечением", в том числе шпионским программным обеспечением "X-Agent", которое использовалось для взлома DNC.