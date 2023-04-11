Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские хакеры взломали почту шпиона РФ, который вмешивался в выборы США

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 апреля 2023, 21:54
Украинские хакеры взломали почту шпиона РФ, который вмешивался в выборы США
Иллюстративное фото

Украинские хакеры взломали почту российского шпиона Серия Моргачева, которого разыскивает американская ФБР за взлом кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

Источник: Reuters, InformNapalm

Детали: О взломе сообщили украинские хакеры изданию InformNapalm.

Reuters пришло к выводу, что некоторые из личных данных Моргачева, которыми хакеры поделились с InformNapalm, совпадают с данными платформы по кибербезопасности Constella Intelligence.

По словам исследователя Швейцарской высшей технической школы Стефана Соесанто, который изучал украинские хакерские группы, утечка данных "выглядит достаточно достоверной".

Ранее InformNapalm сообщил, что подтвердил личность Моргачева, просмотрев похищенные хакерами личные дела и резюме, в том числе документ, в котором он значится начальником отдела в части 26165 - та самая должность, которая есть в материалах ФБР в 2018 году.

Моргачев не ответил на запрос Reuters о комментарии.

ВИДЕО ДНЯ

Издание сообщает, что почтовый ящик Моргачева потенциально может содержать информацию о хакерских операциях России, в том числе об операции против Клинтон и демократов.

В отчете ФБР сказано, что его отдел "занимался разработкой и управлением вредоносным программным обеспечением", в том числе шпионским программным обеспечением "X-Agent", которое использовалось для взлома DNC.

Темы: СШАхакерыРосcияшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
США
"Мы все растерялись": AP нашло свидетелей слива документов Пентагона на Discord
Кулеба после разговора с Блинкеном: США уверены, что Украина способна победить на поле боя
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: