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Розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 22:07
Розслідування витоку секретних документів у США може тривати місяці – ЗМІ
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Розслідування витоку секретних документів Пентагону, у тому числі розвідданих про війну в Україні, може тривати місяці.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на трьох неназваних посадовців США, пише "Європейська правда".

Наразі Пентагон вивчає, як цей витік вплинув на національну безпеку США, а Міністерство юстиції розпочинає кримінальне розслідування стосовно тих, хто міг стояти за витоком.

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За словами трьох офіційних осіб США, міжвідомче розслідування очолює Управління розвідки та безпеки Пентагону, і його тривалість може охопити кілька місяців. 

Розслідування вивчатиме, чи були скомпрометовані джерела та методи співробітників сектору безпеки США з того часу, як документи, багато з яких мають гриф "цілком таємно", були розміщені в соціальних мережах на початку цього року.

Заступниця помічника міністра оборони з питань розвідки та безпеки Мілансі Гарріс керуватиме цією роботою з боку Пентагону, повідомили офіційні особи. 

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У ході розслідування також зроблять спробу визначити масштаб витоку, оскільки посадовці поки не знають, чи вдалося його локалізувати, чи в мережі, як і раніше, циркулюють секретні документи.

Зусилля Пентагону не сфокусовані на пошуку джерела витоку, сказав один високопосадовець Пентагону. Але Міністерство оборони вивчатиме те, як воно поширює свою особливо секретну інформацію, і чи потрібно йому міняти число осіб, які отримують її щодня.

"Занадто багато людей мають доступ до дуже секретної інформації", – зазначив один із посадовців, що обіймає високу посаду в уряді США. За його словами, тисячі людей, ймовірно, бачили ці документи до того, як вони потрапили в інтернет.

Міністерство оборони Великої Британії раніше попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Теми: СШАвійнаУкраїнаРосія
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