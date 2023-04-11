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Расследование утечки секретных документов в США может длиться месяцы – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 22:07
Расследование утечки секретных документов в США может длиться месяцы – СМИ
скриншот

Расследование утечки секретных документов Пентагона, в том числе разведданных о войне в Украине, может длиться месяцы.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех неназванных чиновников США, пишет "Европейская правда".

Сейчас Пентагон изучает, как эта утечка повлияла на национальную безопасность США, а Министерство юстиции начинает уголовное расследование в отношении тех, кто мог стоять за утечкой.

По словам трех официальных лиц США, межведомственное расследование возглавляет Управление разведки и безопасности Пентагона, и его продолжительность может охватить несколько месяцев. 

Расследование будет изучать, были ли скомпрометированы источники и методы сотрудников сектора безопасности США с тех пор, как документы, многие из которых имеют гриф "совершенно секретно", были размещены в социальных сетях в начале этого года.

Заместитель помощника министра обороны по вопросам разведки и безопасности Миланси Харрис будет руководить этой работой со стороны Пентагона, сообщили официальные лица. 

В ходе расследования также попытаются определить масштаб утечки, поскольку чиновники пока не знают, удалось ли ее локализовать, или в сети по-прежнему циркулируют секретные документы.

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Усилия Пентагона не сфокусированы на поиске источника утечки, сказал один высокопоставленный чиновник Пентагона. Но Министерство обороны будет изучать то, как оно распространяет свою особо секретную информацию, и нужно ли ему менять число лиц, получающих ее ежедневно.

"Слишком много людей имеют доступ к очень секретной информации", – отметил один из чиновников, занимающий высокую должность в правительстве США. По его словам, тысячи людей, вероятно, видели эти документы до того, как они попали в интернет.

Министерство обороны Великобритании ранее предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Темы: СШАвойнаУкраинаРосcия
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