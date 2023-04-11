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У ЄС усе більш прихильні до ідеї Макрона про "стратегічну автономію" від США – Мішель

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 22:23

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що європейські лідери стають все більш прихильними до прагнення президента Франції Емманюеля Макрона до "стратегічної автономії" від Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, Мішель сказав в інтерв’ю французькому телешоу La Faute à l'Europe, яке вийде в етер у середу.

Очільник Євроради припустив, що позиція французького лідера не є ізольованою в ЄС, і хоча Макрон виступав як президент Франції, його погляди відображають усе більше зміни серед європейських лідерів.

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"Відбувся стрибок вперед у питанні стратегічної автономії, якщо порівняти з тим, що було кілька років тому", – сказав Мішель.

"Що стосується питання відносин зі Сполученими Штатами, то зрозуміло, що на переговорах у Європейській раді можуть бути нюанси і делікатні питання. Деякі європейські лідери не говорили б так, як Емманюель Макрон... Я думаю, що багато хто справді думає так, як Емманюель Макрон", – додав він.

Президент Європейської ради зазначив, що сам підтримує розбудову тісніших відносин ЄС і США, але не якщо цей процес передбачає, що "ми сліпо, систематично будемо слідувати позиції Сполучених Штатів з усіх питань".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після візиту до Китаю заявив журналістам, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

Заява Макрона здійняла хвилю критики, дипломати заговорили про шкоду для України.

Читайте також на цю тему: Франція бере курс на дружбу з Китаєм: навіщо Макрон почав гру всупереч інтересам США.

Теми: ЄСМакронСША
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