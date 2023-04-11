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В ЕС все более благосклонны к идее Макрона о "стратегической автономии" от США - Мишель

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 22:23

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что европейские лидеры становятся все более благосклонными к стремлению президента Франции Эмманюэля Макрона к "стратегической автономии" от Соединенных Штатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, Мишель сказал в интервью французскому телешоу La Faute à l'Europe, которое выйдет в эфир в среду.

Глава Евросовета предположил, что позиция французского лидера не является изолированной в ЕС, и хотя Макрон выступал как президент Франции, его взгляды отражают все больше изменения среди европейских лидеров.

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"Произошел скачок вперед в вопросе стратегической автономии, если сравнить с тем, что было несколько лет назад", – сказал Мишель.

"Что касается вопроса отношений с Соединенными Штатами, то понятно, что на переговорах в Европейском совете могут быть нюансы и деликатные вопросы. Некоторые европейские лидеры не говорили бы так, как Эмманюэль Макрон... Я думаю, что многие действительно думают так, как Эмманюэль Макрон", – добавил он.

Президент Европейского совета отметил, что сам поддерживает развитие более тесных отношений ЕС и США, но не если этот процесс предполагает, что "мы слепо, систематически будем следовать позиции Соединенных Штатов по всем вопросам".

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать во всем США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

Заявление Макрона подняло волну критики, дипломаты заговорили о вреде для Украины.

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Темы: ЕСМакронСША
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