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Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 квітня 2023, 22:50
Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно
Скрін із відеозвернення 11 квітня

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна потребує не меншої єдності, ніж рік тому.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду.

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Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.

Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше.

Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма".

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Деталі: Президент наголосив, що на шляху до перемоги кожній та кожному варто зрозуміти: а що є моїми кроками до перемоги, та чи на увесь шлях вистачає цих кроків?

Зеленський додав, що під час засідання Ставки були доповіді Головкома Валерія Залужного, генерала Олександра Сирського, генерала Олександра Тарнавського та Головного управління розвідки.

Генштаб і міністр внутрішніх справ доповіли щодо комплектації нових підрозділів наших сил оборони – нових бригад. Керівник СБУ Василь Малюк зробив доповідь щодо захисту від внутрішнього ворога та протидії колаборантам.

Теми: Зеленськийпрезидентвійна
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