Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 11 квітня 2023, 22:50
Зеленський: Зараз тихіше, але пасивно сподіватися на перемогу – нерозумно
Скрін із відеозвернення 11 квітня

Президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі Україна потребує не меншої єдності, ніж рік тому.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду.

Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі.

Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше.

Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма".

Деталі: Президент наголосив, що на шляху до перемоги кожній та кожному варто зрозуміти: а що є моїми кроками до перемоги, та чи на увесь шлях вистачає цих кроків?

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський додав, що під час засідання Ставки були доповіді Головкома Валерія Залужного, генерала Олександра Сирського, генерала Олександра Тарнавського та Головного управління розвідки.

Генштаб і міністр внутрішніх справ доповіли щодо комплектації нових підрозділів наших сил оборони – нових бригад. Керівник СБУ Василь Малюк зробив доповідь щодо захисту від внутрішнього ворога та протидії колаборантам.

Теми: Зеленськийпрезидентвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоКількість жертв у Слов'янську зросла до 8, під завалами можуть залишатись люди

Зеленський змінив керівника спецпризначенців СБУ

ЗМІ: Герасимов і Патрушев хотіли "саботувати" вторгнення РФ для завершення війни

фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

Усі новини...
Зеленський
Зеленський провів Ставку: думали, як покращити керування підрозділами ЗСУ
Прем'єр Греції запевнив Зеленського в підтримці України стільки, скільки буде необхідно
Порошенко пригадав, як помирився із Зеленським 24 лютого
Останні новини
21:39
У Німеччині зобов'яжуть реєструвати українські авто
21:22
Швеція закликає Іспанію не зменшувати увагу до війни в Україні під час головування в ЄС
21:21
Зеленський подякував світовим лідерам, які засудили звіряче вбивство українського воїна
21:10
інфографікаУкраїнський експорт у січні-лютому скоротився на 42,8% – Держстат
21:02
Сюжет France 24 з табору окупантів: канал видалив відео, посольство України зреагувало
20:59
Суд Франції підтвердив конституційність пенсійної реформи, яка викликала масові протести
20:41
Європарламент готує жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту – FT
20:33
Знищуючи потенціал ворога, Україна готується до активних дій – Зеленський
20:30
Україна хоче позитивного рішення щодо F-16 і пришвидшення поставок зброї до саміту НАТО – Кулеба
20:18
Німецький концерн Rheinmetall, який допомагає Україні зброєю, знову зазнав кібератаки
Усі новини...
Реклама: