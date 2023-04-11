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Зеленский: Сейчас тише, но пассивно надеяться на победу – глупо

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 апреля 2023, 22:50
Зеленский: Сейчас тише, но пассивно надеяться на победу – глупо
Скрин из видеообращения 11 апреля

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина нуждается в не меньшем единстве, чем год назад.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Мы сейчас на таком этапе войны, когда важно и нашему обществу, и партнерам не терять ощущение пути, которым должны пройти. Именно пути. Пути, который впереди.

По сравнению с прошлым годом во многих местах сейчас тише. Но это не означает, что можно где-то там игнорировать войну или быть менее сконцентрированными на помощи государству.

Нам удалось сделать много вместе с партнерами для защиты людей, Украины, всей Европы. Но это не значит, что сейчас время почивать на лаврах. Путь - впереди. Движение - впереди. То, для чего мы нуждаемся в не меньшем единстве, чем раньше. Не меньшей сосредоточенности, чем раньше.

Это глупо просто пассивно надеяться, что победу принесет кто-то другой, тот, кто сейчас в окопах, кто сейчас в штурмах. Это общая задача. Победа добывается всеми".

Детали: Президент подчеркнул, что на пути к победе каждой и каждому стоит понять: а что является моими шагами к победе, и на весь ли путь хватает этих шагов?

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Зеленский добавил, что во время заседания Ставки были доклады Главкома Валерия Залужного, генерала Александра Сырского, генерала Александра Тарнавского и Главного управления разведки.

Генштаб и министр внутренних дел доложили о комплектации новых подразделений наших сил обороны - новых бригад.

Руководитель СБУ генерал Малюк сделал доклад о защите от внутреннего врага и противодействии коллаборантам.

Темы: Зеленскийпрезидентвойна
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