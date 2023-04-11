Прокурор у справі Трампа судиться з конгресменом через втручання в розслідування

Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг у вівторок подав федеральний позов проти члена Палати представників США від Республіканської партії Джима Джордана, звинувативши його у "відвертій кампанії із залякування та нападок" через обвинувальний висновок щодо експрезидента Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

У позові Брегг просить визнати недійсними повістки, які Джордан як голова юридичного комітету Палати представників США, видав або планує видати в межах власного розслідування кримінальних обвинувачень щодо експрезидента.

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Юридичний комітет Палати представників США раніше викликав для свідчень колишнього прокурора округу Мангеттен Марка Померанца, який раніше керував розслідуванням щодо Трампа. Померанц публічно сперечався з Бреггом про те, як мало вестись кримінальне розслідування щодо Трампа, і минулого року звільнився з прокурорської посади.

Брегг стверджує, що подає позов "у відповідь на безпрецедентно зухвалу і неконституційну атаку членів Конгресу на кримінальне переслідування і розслідування проти колишнього президента Дональда Трампа, що триває в штаті Нью-Йорк".

Йдеться про намагання республіканців нижньої палати Конгресу отримати в прокуратури Мангеттену інформацію про розслідування щодо Трампа через запити, аби провести власне розслідування дій прокуратури. Крім того, ЗМІ повідомляли, що і прокурору, і судді у справі експрезидента США надходили численні погрози.

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Як відомо, 4 квітня Дональду Трампу було пред'явлено звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації в межах кримінальної справи.

За версією прокуратури, Трамп створив схему, в межах якої він платив за мовчання або приховування історій, що могли б нашкодити його репутації та, як вважає прокуратура, вплинути на результати виборів президента США 2016 року.

Саме останній пункт і передбачає кримінальне покарання для Трампа.

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