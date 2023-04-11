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Прокурор у справі Трампа судиться з конгресменом через втручання в розслідування

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 23:03

Окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг у вівторок подав федеральний позов проти члена Палати представників США від Республіканської партії Джима Джордана, звинувативши його у "відвертій кампанії із залякування та нападок" через обвинувальний висновок щодо експрезидента Дональда Трампа.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

У позові Брегг просить визнати недійсними повістки, які Джордан як голова юридичного комітету Палати представників США, видав або планує видати в межах власного розслідування кримінальних обвинувачень щодо експрезидента.

Юридичний комітет Палати представників США раніше викликав для свідчень колишнього прокурора округу Мангеттен Марка Померанца, який раніше керував розслідуванням щодо Трампа. Померанц публічно сперечався з Бреггом про те, як мало вестись кримінальне розслідування щодо Трампа, і минулого року звільнився з прокурорської посади.

Брегг стверджує, що подає позов "у відповідь на безпрецедентно зухвалу і неконституційну атаку членів Конгресу на кримінальне переслідування і розслідування проти колишнього президента Дональда Трампа, що триває в штаті Нью-Йорк". 

Йдеться про намагання республіканців нижньої палати Конгресу отримати в прокуратури Мангеттену інформацію про розслідування щодо Трампа через запити, аби провести власне розслідування дій прокуратури. Крім того, ЗМІ повідомляли, що і прокурору, і судді у справі експрезидента США надходили численні погрози.

Як відомо, 4 квітня Дональду Трампу було пред'явлено звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації в межах кримінальної справи.

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За версією прокуратури, Трамп створив схему, в межах якої він платив за мовчання або приховування історій, що могли б нашкодити його репутації та, як вважає прокуратура, вплинути на результати виборів президента США 2016 року.

Саме останній пункт і передбачає кримінальне покарання для Трампа.

Більше читайте тут: Суд над Трампом: які наслідки матимуть кримінальні звинувачення експрезиденту США.

Теми: ТрампСШАпрокуратурасуд
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