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Прокурор по делу Трампа судится с конгрессменом из-за вмешательства в расследование

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 23:03

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг во вторник подал федеральный иск против члена Палаты представителей США от Республиканской партии Джима Джордана, обвинив его в "откровенной кампании по запугиванию и нападок" из-за обвинительного заключения в отношении экс-президента Дональда Трампа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В иске Брэгг просит признать недействительными повестки, которые Джордан как председатель юридического комитета Палаты представителей США, выдал или планирует выдать в рамках собственного расследования уголовных обвинений в отношении экс-президента.

Юридический комитет Палаты представителей США ранее вызвал для дачи показаний бывшего прокурора округа Манхэттен Марка Померанца, который ранее руководил расследованием в отношении Трампа. Померанц публично спорил с Брэггом о том, как должно было вестись уголовное расследование в отношении Трампа, и в прошлом году уволился с прокурорской должности.

Брэгг утверждает, что подает иск "в ответ на беспрецедентно дерзкую и неконституционную атаку членов Конгресса на уголовное преследование и расследование против бывшего президента Дональда Трампа, которое продолжается в штате Нью-Йорк". 

Речь идет о попытке республиканцев нижней палаты Конгресса получить у прокуратуры Манхэттена информацию о расследовании в отношении Трампа через запросы, чтобы провести собственное расследование действий прокуратуры. Кроме того, СМИ сообщали, что и прокурору, и судье по делу экс-президента США поступали многочисленные угрозы.

Как известно, 4 апреля Дональду Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам в фальсификации деловой документации в рамках уголовного дела.

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По версии прокуратуры, Трамп создал схему, в рамках которой он платил за молчание или сокрытие историй, которые могли бы навредить его репутации и, как считает прокуратура, повлиять на результаты выборов президента США 2016 года.

Именно последний пункт и предусматривает уголовное наказание для Трампа.

Больше читайте здесь: Суд над Трампом: какие последствия будут иметь уголовные обвинения экс-президенту США.

Темы: ТрампСШАпрокуратурасуд
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