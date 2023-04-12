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Західна Європа повинна допомогти з фінансуваннням відновлення України – глава Світового банку

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 07:37
Західна Європа повинна допомогти з фінансуваннням відновлення України – глава Світового банку
Девід Малпасс. ФОТО Getty Images

Світовий банк готовий докласти зусилля до відбудови України, однак міжнародні фінансові установи не можуть самостійно взяти на себе такі витрати, а тому країни Західної Європи повинні зробити свій внесок.

Джерело: заява глави Світового банку Девіда Малпасса, якого цитує Reuters

Деталі: Глава Світового банку сказав, що банк відіграв величезну роль у відбудові сталеливарної промисловості Європи після Другої світової війни та міг би зіграти подібну роль в Україні.

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"Але масштаби жахливі", – наголосив Малпасс, говорячи про оцінку, згідно з якою відбудова економіки України обійдеться в $411 млрд.

Зазначається, що відповідну оцінку зробили Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна. У вересні минулого року вона складала $349 млрд.

Малпасс наголосив, що західноєвропейські країни мають значні обсяги фінансів, які вони могли б направити на відновлення України, позаяк можливостей міжнародних фінансових організацій недостатньо для відновлення в Україні зруйнованих електроенергетичного, дорожнього, залізничного секторів.

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Нагадаємо: За оцінками Світового банку, дефіцит фінансування швидкого відновлення та реконструкції України цього року становить 11 мільярдів доларів.

Теми: УкраїнавійнаСвітовий банк
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