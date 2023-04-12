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Западная Европа должна помочь с финансированием восстановления Украины – глава Всемирного банка

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 07:37
Западная Европа должна помочь с финансированием восстановления Украины – глава Всемирного банка
Дэвид Малпасс. ФОТО Getty Images

Всемирный банк готов приложить усилия к восстановлению Украины, однако международные финансовые учреждения не могут самостоятельно взять на себя такие расходы, а потому страны Западной Европы должны сделать свой вклад.

Источник: заявление главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, которого цитирует Reuters

Детали: Глава Всемирного банка сказал, что банк сыграл огромную роль в восстановлении сталелитейной промышленности Европы после Второй мировой войны и мог бы сыграть подобную роль в Украине.

"Но масштабы ужасны", – подчеркнул Малпасс, говоря об оценке, согласно которой восстановление экономики Украины обойдется в $411 млрд.

Отмечается, что соответствующую оценку сделали Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и Украина. В сентябре прошлого года она составляла $349 млрд.

Малпасс отметил, что западноевропейские страны имеют значительные объемы финансов, которые они могли бы направить на восстановление Украины, поскольку возможностей международных финансовых организаций недостаточно для восстановления в Украине разрушенных электроэнергетического, дорожного, железнодорожного секторов.

Напомним: По оценкам Всемирного банка, дефицит финансирования быстрого восстановления и реконструкции Украины в этом году составляет 11 миллиардов долларов.

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Темы: УкраинавойнаВсемирный банк
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