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Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 07:57
Канада запровадила санкції проти дев’яти білоруських банків
Прапор Канади. ФОТО GETTY IMAGES

Канада оголосила про запровадження санкції проти дев’яти білоруських банків, в тому числі Нацбанку Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні канадського уряду.

Запровадження санкцій обгрунтовується тим, що " дії Республіки Білорусь становлять серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело або може призвести до серйозної міжнародної кризи".

Окрім Нацбанку, до санкційного списку увійшли такі банки як"Беларусбанк", "Білагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Пріорбанк", "Банк БелВЕБ", "Белгазпромбанк", "ВТБ-Банк" та "Статусбанк".

Про санкції також говорив після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем прем’єр Канади Джастін Трюдо.

Канада також запроваджує санкції проти дев'яти організацій, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором, з метою подальшого тиску на "пособників Росії в Білорусі", заявив Трюдо.

Канада також запровадила санкції проти 14 російських фізичних та 34 юридичних осіб, зокрема, об'єктів безпеки, пов'язаних з групою "Вагнера".

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Теми: КанадасанкціїБілорусь
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