Канада ввела санкции против девяти белорусских банков

Канада объявила о введении санкций против девяти белорусских банков, в том числе Нацбанка Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении канадского правительства.

Введение санкций обосновывается тем, что "действия Республики Беларусь представляют серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису".

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Кроме Нацбанка, в санкционный список вошли такие банки как "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Приорбанк", "Банк БелВЭБ", "Белгазпромбанк", "ВТБ-Банк" и "Статусбанк".

О санкциях также говорил после встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем премьер Канады Джастин Трюдо.

Канада также вводит санкции против девяти организаций, связанных с белорусским финансовым сектором, с целью дальнейшего давления на "пособников России в Беларуси", заявил Трюдо.

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Канада также ввела санкции против 14 российских физических и 34 юридических лиц, в частности, объектов безопасности, связанных с группой "Вагнера".