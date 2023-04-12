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Злитий в мережу документ стверджує, що Сербія погодилась озброювати Україну

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 08:21
Злитий в мережу документ стверджує, що Сербія погодилась озброювати Україну
Фото: Getty Images

Один зі злитих в мережу секретних документів стверджує, що Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, погодилася постачати зброю Києву або вже відправила її.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Документ, що містить резюме відповідей європейських урядів на запити України про військову підготовку і "летальну допомогу" або зброю, був серед десятків секретних документів, розміщених в інтернеті протягом останніх тижнів, що може бути найсерйознішим витоком американських секретів за останні роки.

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У документі під назвою "Реакція Європи на триваючий російсько-український конфлікт" у вигляді діаграми перераховані "оціночні позиції" 38 європейських урядів у відповідь на прохання України про військову допомогу.

З діаграми видно, що Сербія відмовилася проводити навчання українських військових, але зобов'язалася надати летальну допомогу або вже надала її. У ній також зазначено, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи "Секретно" і NOFORN, що забороняє його розповсюдження серед іноземних спецслужб і військових. Документ датований 2 березня і скріплений печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів.

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Офіс президента Сербії Александара Вучича та посольство України поки не відповіли на запит про коментарі.

Уряд Вучича сповідує нейтралітет у війні в Україні, незважаючи на глибокі історичні, економічні та культурні зв'язки країни з Росією.

"Якщо цей документ є достовірним, то він або показує дволикість Вучича щодо Росії, або він перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона щодо постачання зброї в Україну", – сказав Януш Бугайський, експерт з питань Східної Європи Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики.

У таблиці Пентагону відповіді на запити України про допомогу розділені на чотири категорії: країни, які зобов'язалися надати навчання і летальну допомогу; країни, які вже надали навчання, летальну допомогу або і те, і інше; країни, які мають військову спроможність і політичну волю "надати летальну допомогу в майбутньому".

Австрія і Мальта були єдиними двома країнами, які отримали відповідь "ні" в усіх чотирьох категоріях.

Оприлюднення таблиці відбулося трохи більше ніж через місяць після того, як на проросійському каналі в месенджері Telegram з'явилися документи, що нібито свідчать про відправку сербським виробником зброї 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" до Києва в листопаді цього року. Документи включали транспортну накладну і сертифікат кінцевого користувача від українського уряду.

У березні Москва заявила, що звернулася до Белграда з проханням надати офіційні пояснення щодо ймовірних поставок.

Виробник зброї Krusik Corp. з Валєво заперечив надання Україні ракет або іншого озброєння. Вучич назвав ці звинувачення "відвертою брехнею".

"Ми не експортували жодної зброї чи боєприпасів до Росії чи України", – заявив він під час візиту до Катару 5 березня.

Теми: СербіяУкраїнавійна
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