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Слитый в сеть документ утверждает, что Сербия согласилась вооружать Украину

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 08:21
Слитый в сеть документ утверждает, что Сербия согласилась вооружать Украину
Фото: Getty Images

Один из возможно слитых в сеть секретных документов утверждает, что Сербия, единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Документ, содержащий резюме ответов европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и "летальной помощи" или оружии, был среди десятков секретных документов, размещенных в интернете в течение последних недель, что может быть самой серьезной утечкой американских секретов за последние годы.

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В документе под названием "Реакция Европы на продолжающийся российско-украинский конфликт" в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи.

Из диаграммы видно, что Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась предоставить летальную помощь или уже предоставила ее. В ней также указано, что Сербия имеет политическую волю и военную способность предоставлять оружие Украине в будущем.

Документ имеет грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных. Документ датирован 2 марта и скреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.

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Офис президента Сербии Александара Вучича и посольство Украины пока не ответили на запрос о комментариях.

Правительство Вучича исповедует нейтралитет в войне в Украине, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

"Если этот документ является достоверным, то он либо показывает двуличие Вучича в отношении России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона по поставкам оружия в Украину", – сказал Януш Бугайский, эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики.

В таблице Пентагона ответы на запросы Украины о помощи разделены на четыре категории: страны, которые обязались предоставить обучение и летальную помощь; страны, которые уже предоставили обучение, летальную помощь или и то, и другое; страны, которые имеют военную способность и политическую волю "предоставить летальную помощь в будущем".

Австрия и Мальта были единственными двумя странами, которые получили ответ "нет" во всех четырех категориях.

Обнародование таблицы произошло чуть более чем через месяц после того, как на пророссийском канале в мессенджере Telegram появились документы, якобы свидетельствующие об отправке сербским производителем оружия 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в Киев в ноябре этого года. Документы включали транспортную накладную и сертификат конечного пользователя от украинского правительства.

В марте Москва заявила, что обратилась к Белграду с просьбой предоставить официальные объяснения относительно вероятных поставок.

Производитель оружия Krusik Corp. из Валево отрицал предоставление Украине ракет или другого вооружения. Вучич назвал эти обвинения "откровенной ложью".

"Мы не экспортировали никакого оружия или боеприпасов в Россию или Украину", – заявил он во время визита в Катар 5 марта.

Темы: СербияУкраинавойна
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