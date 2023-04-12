Італія запровадила надзвичайний стан через мігрантів

Кабінет міністрів Італії у вівторок оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції після "різкого зростання" потоків мігрантів через Середземне море.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На надзвичайний час виділять фінансування у розмірі 5 мільйонів євро, повідомило міністерство морського і цивільного захисту. Він триватиме протягом шести місяців.

"Нехай буде зрозуміло, що ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу", – сказав Нелло Мусумечі, міністр цивільного захисту.

Цей захід дозволить правому уряду Джорджії Мелоні швидше репатріювати тих, кому не дозволено залишатися в Італії, що сприятиме збільшенню кількості наказів про ідентифікацію та висилку, повідомило джерело в уряді.

Уряд, який перебуває при владі з жовтня, пообіцяв стримати масову імміграцію, але, за даними Міністерства внутрішніх справ, у 2023 році до Італії прибуло близько 31 300 мігрантів, у порівнянні з приблизно 7 900 за аналогічний період минулого року.

У понеділок берегова охорона очолила рятувальні операції за участю двох човнів, що перевозили загалом 1200 осіб, а благодійні групи також долучилися до порятунку життів на морі.

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Після смертельної корабельної аварії біля південноіталійського регіону Калабрія наприкінці лютого Мелоні закликала Європейський Союз зробити більше для припинення нелегальної імміграції.

Як повідомлялося, протягом минулих суботи і неділі до італійського острова Лампедуза прибули через Середземне море близько 1700 мігрантів з африканських країн.