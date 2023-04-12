Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Італія запровадила надзвичайний стан через мігрантів

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 08:45

Кабінет міністрів Італії у вівторок оголосив надзвичайний стан у сфері імміграції після "різкого зростання" потоків мігрантів через Середземне море.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На надзвичайний час виділять фінансування у розмірі 5 мільйонів євро, повідомило міністерство морського і цивільного захисту. Він триватиме протягом шести місяців.

Реклама:

"Нехай буде зрозуміло, що ми не вирішуємо проблему, рішення може залежати лише від відповідального втручання Європейського Союзу", – сказав Нелло Мусумечі, міністр цивільного захисту.

Цей захід дозволить правому уряду Джорджії Мелоні швидше репатріювати тих, кому не дозволено залишатися в Італії, що сприятиме збільшенню кількості наказів про ідентифікацію та висилку, повідомило джерело в уряді.

Уряд, який перебуває при владі з жовтня, пообіцяв стримати масову імміграцію, але, за даними Міністерства внутрішніх справ, у 2023 році до Італії прибуло близько 31 300 мігрантів, у порівнянні з приблизно 7 900 за аналогічний період минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок берегова охорона очолила рятувальні операції за участю двох човнів, що перевозили загалом 1200 осіб, а благодійні групи також долучилися до порятунку життів на морі.

Після смертельної корабельної аварії біля південноіталійського регіону Калабрія наприкінці лютого Мелоні закликала Європейський Союз зробити більше для припинення нелегальної імміграції.

Як повідомлялося, протягом минулих суботи і неділі до італійського острова Лампедуза прибули через Середземне море близько 1700 мігрантів з африканських країн.

Теми: Італіяміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Італія
Партнер Мелоні потрапив у скандал через "пораду" дівчатам, як не бути зґвалтованими
В Італії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі
Італія хоче встановити ліміт цін на авіаквитки, Ryanair лютує
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: