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Италия ввела чрезвычайное положение из-за мигрантов

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 08:45

Кабинет министров Италии во вторник объявил чрезвычайное положение в сфере иммиграции после "резкого роста" потоков мигрантов через Средиземное море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На чрезвычайное время выделят финансирование в размере 5 миллионов евро, сообщило министерство морской и гражданской защиты. Он продлится в течение шести месяцев.

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"Пусть будет понятно, что мы не решаем проблему, решение может зависеть только от ответственного вмешательства Европейского Союза", – сказал Нелло Мусумечи, министр гражданской защиты.

Эта мера позволит правому правительству Джорджии Мелони быстрее репатриировать тех, кому не разрешено оставаться в Италии, что будет способствовать увеличению количества приказов об идентификации и высылке, сообщил источник в правительстве.

Правительство, находящееся у власти с октября, пообещало сдержать массовую иммиграцию, но, по данным Министерства внутренних дел, в 2023 году в Италию прибыло около 31 300 мигрантов, по сравнению с примерно 7 900 за аналогичный период прошлого года.

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В понедельник береговая охрана возглавила спасательные операции с участием двух лодок, перевозивших в общей сложности 1200 человек, а благотворительные группы также присоединились к спасению жизней на море.

После смертельной кораблекрушения возле южноитальянского региона Калабрия в конце февраля Мелони призвала Европейский Союз сделать больше для прекращения нелегальной иммиграции.

Как сообщалось, в течение минувших субботы и воскресенья на итальянский остров Лампедуза прибыли через Средиземное море около 1700 мигрантов из африканских стран.

Темы: Италиямиграция
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