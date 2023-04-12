США "перевернуть кожен камінь", поки не знайдуть джерело витоку документів – глава Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.
"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – сказав Остін.
Слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа або група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити розвідувальні звіти. Ці витоки можуть стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з часів публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.
Мілансі Гарріс, заступник заступника міністра оборони з питань розвідки та безпеки, очолює перевірку Пентагону з метою оцінки потенційного впливу витоку документів.
Деякі з найбільш чутливих злитих в мережу відомостей нібито стосуються військових можливостей і недоліків України, а в одному з документів згадується невелика кількість західних військ спеціального призначення в країні.
Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів.
Як повідомлялося, розслідування витоку може тривати місяці.
Міністерство оборони Великої Британії раніше попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.