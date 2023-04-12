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США "перевернуть кожен камінь", поки не знайдуть джерело витоку документів – глава Пентагону

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 08:56
США перевернуть кожен камінь, поки не знайдуть джерело витоку документів – глава Пентагону
Ллойд Остін, фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

"Ми продовжимо розслідування і перевернемо кожен камінь, поки не знайдемо джерело витоку і його масштаби", – сказав Остін.

Слідчі працюють над тим, щоб визначити, яка особа або група могла мати можливість і мотивацію оприлюднити розвідувальні звіти. Ці витоки можуть стати найбільш руйнівним витоком урядової інформації США з часів публікації тисяч документів на сайті WikiLeaks у 2013 році.

Мілансі Гарріс, заступник заступника міністра оборони з питань розвідки та безпеки, очолює перевірку Пентагону з метою оцінки потенційного впливу витоку документів.

Деякі з найбільш чутливих злитих в мережу відомостей нібито стосуються військових можливостей і недоліків України, а в одному з документів згадується невелика кількість західних військ спеціального призначення в країні.

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів.

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Як повідомлялося, розслідування витоку може тривати місяці.

Міністерство оборони Великої Британії раніше попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міністерства оборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Теми: СШАвійнаУкраїна
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