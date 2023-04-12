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США "перевернут каждый камень", пока не найдут источник утечки документов – глава Пентагона

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 08:56
США перевернут каждый камень, пока не найдут источник утечки документов – глава Пентагона
Ллойд Остин, фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден его источник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

"Мы продолжим расследование и перевернем каждый камень, пока не найдем источник утечки и его масштабы", – сказал Остин.

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Следователи работают над тем, чтобы определить, какое лицо или группа могла иметь возможность и мотивацию обнародовать разведывательные отчеты. Эти утечки могут стать самой разрушительной утечкой правительственной информации США со времен публикации тысяч документов на сайте WikiLeaks в 2013 году.

Миланси Харрис, заместитель заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, возглавляет проверку Пентагона с целью оценки потенциального влияния утечки документов.

Некоторые из наиболее чувствительных слитых в сеть сведений якобы касаются военных возможностей и недостатков Украины, а в одном из документов упоминается небольшое количество западных войск специального назначения в стране.

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Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов.

Как сообщалось, расследование утечки может длиться месяцы.

Министерство обороны Великобритании ранее предупредило о "серьезном уровне неточности" в слитых в сеть вероятно секретных документах США, касающихся в том числе войны в Украине.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Темы: СШАвойнаУкраина
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