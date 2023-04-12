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США посилять військову присутність у Польщі – Моравецький

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 10:15

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що обговорював з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, серед іншого, присутність американських військ у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Віцепрезидентка США говорила про посилення постійної присутності американських військ у Польщі, підкреслив він.

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"Ми пам'ятаємо, що лише кілька років тому ця дискусія про постійну присутність була гарячою в Польщі. Тому мені дуже приємно, що віцепрезидентка говорила не тільки про цю додаткову присутність кількох тисяч солдатів, але й про будівництво баз і складів з метою накопичення техніки, американської зброї", – пояснив глава польського уряду.

Техніка, за словами прем'єр-міністра, це найголовніше на сьогодні. "Це показує російська агресія, з якою ми стикаємося, з якою стикаються наші східні сусіди. І цього обладнання в Польщі буде все більше і більше", – сказав він.

Як він зазначив, під час зустрічі він також згадав про щит протиракетної оборони, який будується в Редзіково на півночі Польщі.

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Моравецький додав, що Сполучені Штати повністю віддані зміцненню своєї присутності в Польщі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг європейських лідерів від спроби просувати у Європі політику "стратегічної автономії" від США і закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном.

Теми: СШАПольща
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