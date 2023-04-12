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США усилят военное присутствие в Польше – Моравецкий

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 10:15

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что обсуждал с вице-президентом США Камалой Харрис, среди прочего, присутствие американских войск в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Вице-президент США говорила об усилении постоянного присутствия американских войск в Польше, подчеркнул он.

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"Мы помним, что всего несколько лет назад эта дискуссия о постоянном присутствии была горячей в Польше. Поэтому мне очень приятно, что вице-президент говорила не только об этом дополнительном присутствии нескольких тысяч солдат, но и о строительстве баз и складов с целью накопления техники, американского оружия", – пояснил глава польского правительства.

Техника, по словам премьер-министра, это самое главное на сегодня. "Это показывает российская агрессия, с которой мы сталкиваемся, с которой сталкиваются наши восточные соседи. И этого оборудования в Польше будет все больше и больше", – сказал он. Как он отметил, во время встречи он также упомянул о щите противоракетной обороны, который строится в Редзиково на севере Польши. Моравецкий добавил, что Соединенные Штаты полностью привержены укреплению своего присутствия в Польше. Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег европейских лидеров от попытки продвигать в Европе политику "стратегической автономии" от США и призвал к развитию стратегического сотрудничества Европы с Вашингтоном.

Темы: СШАПольша
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