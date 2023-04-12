Окупанти тримають під щільним вогнем Донеччину та Херсонщину, за добу вбили 2 людей – ОВА

Минулої доби російські загарбники вели вогонь по 9 українських областях, по Донеччині били із ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Ураган", артилерії, Херсонщину атакувала авіація росіян.

Джерело: звіти ОВА

Донеччина: в області внаслідок дій РФ — один загиблий, 8 поранених добу.

Протягом доби — 20 обстрілів населених пунктів області із застосуванням ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", "Ураган", артилерії. Обстріляні: Курахове, Дружківка, Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Бахмут, смт Очеретине, смт Желанне, с.Предтечине, с. Максимільянівка, с.Новокалинове, с.Карлівка. Пошкоджено 9 житлових будинків, з них один —багатоквартирний, 3 промислових об'єкти, дитсадок, господарчі споруди.

Херсонщина: за минулу добу противник здійснив – 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкоджено церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні; підприємства в с.Дніпровське та в м.Бериславі.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула.

З деокупованої території області минулої доби евакуйовано 109 осіб.

Чернігівщина: один обстріл за добу, із мінометів, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: сьогодні зранку росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської. Зафіксовано 91 прильот – з мінометів, артилерії, скидання БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. Є руйнування. У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу з боку РФ пошкоджено приватний нежилий будинок, у Новослобідській громаді — 2 приватних будинки.

У Хотінській громаді росіяни скинули одну міну і пошкодили складське приміщення місцевої агрофірми.

Минулося без людських жертв.

Запорізька: ​​рашисти продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування.

Під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БПЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів за добу. Минулося беж жертв та поранених.

Дніпропетровщина: від ворожих обстрілів вчора знову страждала Нікопольщина. Двічі під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада, є руйнування. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Обстеження територій триває. Люди не постраждали.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове.

Вчора внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та дорожнє полотно.

Внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га в полі в 7 км від с. Шебелинка Ізюмського району.

У с. Кіндрашівка Куп'янського району рашисти стріляли з РСЗВ "Град", поранення отримала 62-річна жінка.

Поблизу с. Сподобівка Куп'янського району під час виконання полівих робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 32-річний трактор, госпіталізований.

У с. Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї наступив на міну. Госпіталізований з пораненням.

Луганщина: на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки.

Ворожих обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Не меншає випадків незонного арешту дорослого цивільного населення на захоплений територіях. Так, окупанти незаконно позбавили волі та утримують в СІЗО міста Луганськ трьох жителів Нижньодуванської громади, що на Сватівщині.

Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Зокрема, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки. Водночас, у Кряківці для збільшення кількості ліжкомісць загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Ситуація в області залишається напруженою.

Миколаївщина: вночі ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків Очаківської громади, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, -газо та електропостачання. Без постраждалих.