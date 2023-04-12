Оккупанты держат под плотным огнем Донетчину и Херсонщину, за сутки убили 2 человека - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики вели огонь по 9 украинским областям, по Донецкой области били из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии, Херсонщину атаковала авиация россиян.

Источник: отчеты ОВА

Донетчина: в области в результате действий РФ - один погибший, 8 раненых сутки.

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В течение суток - 20 обстрелов населенных пунктов области с применением ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", "Ураган", артиллерии. Обстреляны: Курахово, Дружковка, Авдеевка, Константиновка, Торецк, Бахмут, пгт Очеретино, пгт Желанное, с.Предтечино, с. Максимильяновка, с.Новокалиново, с.Карловка. Повреждены 9 жилых домов, из них один - многоквартирный, 3 промышленных объекта, детсад, хозяйственные постройки.

Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил - 35 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; повреждены церковь, линия электропередач, территория порта в городе Херсоне; предприятия в с.Днепровское и в г.Бериславе.

В результате вражеского обстрела один человек погиб.

С деоккупированной территории области за прошедшие сутки эвакуированы 109 человек.

Черниговщина: один обстрел за сутки, из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: сегодня утром россияне обстреляли из минометов Белопольскую громаду. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 9 пограничных общин - Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалигинской, Эсманской. Зафиксирован 91 прилет - из минометов, артиллерии, сброс БпЛА взрывных устройств типа ВОГ. Есть разрушения. В Белопольской громаде в результате минометного обстрела со стороны РФ поврежден частный нежилой дом, в Новослободской громаде - 2 частных дома.

В Хотинской громаде россияне сбросили одну мину и повредили складское помещение местной агрофирмы.

Обошлось без человеческих жертв.

Запорожская: рашисты продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения.

Под ударом оказались Камышеваха, Каменское, Малая Токмачка, Железнодорожное, Малиновка и еще 12 населенных пунктов. Два авиаудара, одна атака БПЛА, два удара с применением РСЗО и 36 артиллерийских обстрелов за сутки. Прошло без жертв и раненых.

Днепропетровщина: от вражеских обстрелов вчера снова страдала Никопольщина. Дважды под артиллерийский огонь попала Марганецкая громада, есть разрушения. Повреждения получил частный дом. Обследование территорий продолжается. Люди не пострадали.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зыбино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Должанка.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое.

Вчера в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и дорожное полотно.

В результате падения российского БПЛА произошел пожар на площади 10 га в поле в 7 км от с. Шебелинка Изюмского района.

В с. Кондрашовка Купянского района рашисты стреляли из РСЗО "Град", ранения получила 62-летняя женщина.

Вблизи с. Сподобовка Купянского района во время выполнения полевых работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался 32-летний трактор, госпитализирован.

В с. Рубежное Чугуевского района 48-летний мужчина на собственном дворе наступил на мину. Госпитализирован с ранением.

Луганщина: на Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки.

Вражеским обстрелам подверглись Новоселовское, Макеевка, Невское и Белогоровка.

Не уменьшается случаев незонного ареста взрослого гражданского населения на захваченных территориях. Так, оккупанты незаконно лишили свободы и удерживают в СИЗО города Луганск трех жителей Нижнедуванской громады, что на Сватовщине.

Противник продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в собственных целях. В частности, здание центра первичной медико-санитарной помощи в Новопскове и фельдшерско-акушерский пункт Кряковки. В то же время, в Кряковке для увеличения количества койкомест захватчики дополнительно развернули палаточный городок. Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: ночью враг наносил артиллерийский обстрел по городу Очаков Очаковской громады, в результате чего разрушены и повреждены жилые дома. Также повреждения получили автомобили, сети Интернет, -газо и электроснабжения. Без пострадавших.