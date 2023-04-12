Польські фермери блокуватимуть залізницю на кордоні, якою прямує зерно з України

Польські фермери 12 квітня блокуватимуть залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешеві, протестуючи проти ввезення українського зерна.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У середу з 10:00 фермери планують перекрити залізницю у Грубешеві, через яку зернові з України везуть до Польщі.

Вони заявили, що не задоволені відставкою попереднього міністра сільського господарства і не довіряють обіцянкам нового про те, що створені українським зерном проблеми вирішать.

Спершу фермери хотіли блокувати пункт пропуску в Дорогуську, але не всі погодилися на це.

Як повідомлялося, 11 квітня новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами пообіцяв звернутись до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

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Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.