Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польські фермери блокуватимуть залізницю на кордоні, якою прямує зерно з України

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 10:25

Польські фермери 12 квітня блокуватимуть залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешеві, протестуючи проти ввезення українського зерна.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда"

У середу з 10:00 фермери планують перекрити залізницю у Грубешеві, через яку зернові з України везуть до Польщі.

Вони заявили, що не задоволені відставкою попереднього міністра сільського господарства і не довіряють обіцянкам нового про те, що створені українським зерном проблеми вирішать. 

Спершу фермери хотіли блокувати пункт пропуску в Дорогуську, але не всі погодилися на це. 

Як повідомлялося, 11 квітня новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами пообіцяв звернутись до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.

Теми: ПольщаУкраїназернозалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

НАТО більше не допускає тимчасової окупації своєї території в разі нападу РФ – NYT

Влітку 2022 року п’яний солдат розстріляв комбата морпіхів миколаївської бригади

У Тернополі УПЦ МП заборонили користуватися Кафедральним собором

Україна каже про загрозу зриву "зернової угоди", віцепрем’єр їде на переговори в Туреччину

Заборона українського агроімпорту ускладнює продовження безмитної торгівлі з ЄС - ЗМІ

Усі новини...
Польща
США посилять військову присутність у Польщі – Моравецький
Кулеба після розмови з Блінкеном: США впевнені, що Україна здатна перемогти на полі бою
Понад 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після початку повномасштабної війни
Останні новини
22:53
У ЄС поменшало українців, яким надають тимчасовий захист – Євростат
22:45
Данілов: Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим
22:28
США готуються продати Туреччині обладнання для модернізації її F-16 – ЗМІ
22:15
Економічні новини 17 квітня: країни зупиняють імпорт зерна з України, світовий ринок переповнився газом
22:02
РФ збільшила кількість авіа- та артударів на Бахмутському напрямку – Маляр
21:56
США нададуть допомогу Україні в розслідуванні воєнних злочинів РФ
21:53
Шмигаль анонсував розробку нової економічної моделі України
21:48
Омбудсмен Лубінець: Росія поводить себе, як відкритий терорист, записуючи відео страти своїх ворогів
21:32
фотоАварія з бронеавтомобілями армії США в Німеччині: мінімум семеро постраждалих
21:30
Лавров заговорив про "якнайшвидше припинення" війни
Усі новини...
Реклама: