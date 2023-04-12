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Польские фермеры будут блокировать железную дорогу на границе, по которой везут зерно из Украины

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 10:25

Польские фермеры 12 апреля будут блокировать железную дорогу на границе между Украиной и Польшей в Грубешеве, протестуя против ввоза украинского зерна.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

С 10:00 фермеры планируют перекрыть железную дорогу в Грубешеве, через которую зерновые из Украины везут в Польшу.

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Они заявили, что недовольны отставкой предыдущего министра сельского хозяйства и не доверяют обещаниям нового о том, что созданные украинским зерном проблемы решат.

Сначала фермеры хотели блокировать пункт пропуска в Дорогуске, но не все согласились на это.

Как сообщалось, 11 апреля новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами пообещал обратиться к Европейской комиссии с просьбой ввести пошлины на импорт украинского зерна.

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На прошлой неделе Польша и Украина договорились временно приостановить ввоз украинских пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: ПольшаУкраиназерножелезная дорога
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