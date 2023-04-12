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Байден прибув до Північної Ірландії: перед його візитом поліція знайшла бомби

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 11:01
Байден прибув до Північної Ірландії: перед його візитом поліція знайшла бомби
Байдена зустрічають у Північній Ірландії, Getty Images

Президент США Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста у 25-ту річницю Угоди Страсної п'ятниці, що припинила кровопролитний конфлікт у регіоні.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

В аеропорту Белфаста Байдена зустрів прем`єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Байден перебуватиме на острові Ірландія з чотириденним візитом, де, за його словами, він хоче підкреслити "відданість США збереженню миру".

Американський президент проведе двосторонню зустріч із Сунаком у середу, 12 квітня. 

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Потім він поспілкується з лідерами п`яти основних партій Північної Ірландії перед виступом в Ольстерському університеті.

Після цього Байден вирушить до Ірландії, де відвідає замок Карлінгфорд в графстві Лут, звідки він походить.

У Дубліні Байден зустрінеться з президентом Ірландії Майклом Гіггінсом, прем'єр-міністром Лео Варадкаром, а також виступить перед ірландським парламентом.

Поїздка президента завершиться у п'ятницю візитом до графства Мейо, де він зустрінеться з далекими родичами.

Байден прибув через кілька годин після того, як поліція знайшла на кладовищі в Креггані чотири підозрілі бомби, закладені в трубах.

На початку березня Байден заявив, що має намір відвідати Північну Ірландію, щоб відзначити майбутню річницю Угоди Страсної п'ятниці, яку США допомогли укласти чверть століття тому, щоб покласти край десятиліттям міжконфесійного насильства.

Президентський візит до Північної Ірландії є предметом спекуляцій. Останнім президентом США, який відвідав Белфаст, був Барак Обама у 2013 році.

Незадовго до візиту Байдена у північноірландському місті Деррі в понеділок невідомі напали на автомобіль із поліцейськими, спаливши його.

Теми: БайденІрландія
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