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Байден прибыл в Северную Ирландию: перед его визитом полиция нашла бомбы

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 11:01
Байден прибыл в Северную Ирландию: перед его визитом полиция нашла бомбы
Байдена встречают в Северной Ирландии, Getty Images

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст в 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, прекратившего кровопролитный конфликт в регионе.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В аэропорту Белфаста Байдена встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Байден будет находиться на острове Ирландия с четырехдневным визитом, где, по его словам, он хочет подчеркнуть "приверженность США сохранению мира".

Американский президент проведет двустороннюю встречу с Сунаком в среду, 12 апреля.

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Затем он пообщается с лидерами пяти основных партий Северной Ирландии перед выступлением в Ольстерском университете.

После этого Байден отправится в Ирландию, где посетит замок Карлингфорд в графстве Лут, откуда он происходит.

В Дублине Байден встретится с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом, премьер-министром Лео Варадкаром, а также выступит перед ирландским парламентом.

Поездка президента завершится в пятницу визитом в графство Мейо, где он встретится с дальними родственниками.

Байден прибыл через несколько часов после того, как полиция нашла на кладбище в Креггане четыре подозрительные бомбы, заложенные в трубах.

В начале марта Байден заявил, что намерен посетить Северную Ирландию, чтобы отметить предстоящую годовщину Соглашения Страстной пятницы, которое США помогли заключить четверть века назад, чтобы положить конец десятилетиям межконфессионального насилия.

Президентский визит в Северную Ирландию является предметом спекуляций. Последним президентом США, посетившим Белфаст, был Барак Обама в 2013 году.

Незадолго до визита Байдена в североирландском городе Дерри в понедельник неизвестные напали на автомобиль с полицейскими, сожгли его.

Темы: БайденИрландия
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