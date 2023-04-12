ФСБ Росії систематично намагається вербувати в Естонії українських біженців

Федеральна служба безпеки Російської Федерації систематично намагається вербувати воєнних біженців, які прибувають до Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У щорічнику естонської Поліції безпеки (КаПо) зазначається, що після ескалації війни на території України з кінця лютого і до кінця 2022 року за захистом в Естонії звернулися 45 000 українських біженців.

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"З бесід з воєнними біженцями чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях. Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах, українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих і небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, інколи застосовують погрози та насильство", – ідеться в щорічнику.

За даними Департаменту поліції безпеки, до департаменту зверталися як воєнні біженці, так і естонці, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.

"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. Під час перетину кордону їх запитують про ставлення до Росії та "спеціальної військової операції" проти України, а також про ймовірні переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито або таємно, або ж на камеру на формі прикордонників", – випливає зі звіту КаПо.

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За оцінкою КаПо, у майбутньому така діяльність, імовірно, стане інтенсивнішою, оскільки у воєнний час потреба російського політичного і військового керівництва в інформації вища, ніж зазвичай, а до розвідки висуваються підвищені очікування.

Як повідомлялося, у березні, підтримка прийому українських воєнних біженців серед жителів Естонії впала до найнижчого рівня за 12 місяців.