Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФСБ России систематически пытается вербовать в Эстонии украинских беженцев

Среда, 12 апреля 2023, 11:26

Федеральная служба безопасности Российской Федерации систематически пытается вербовать беженцев из Украины, прибывающих в Эстонию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В ежегоднике эстонской Полиции безопасности (КаПо) отмечается, что после эскалации войны на территории Украины с конца февраля и до конца 2022 года за защитой в Эстонии обратились 45 тысяч украинских беженцев.

Реклама:

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", – говорится в ежегоднике.

По данным Департамента полиции безопасности, в департамент обращались как военные беженцы, так и эстонцы, и это помогло увидеть масштабы направленной на Эстонию деятельности российской разведки с начала войны.

"Например, ФСБ начала систематически опрашивать людей, которые регулярно посещают Россию по работе. При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и "специальной военной операции" против Украины, а также о возможных преследованиях россиян в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников", – следует из отчета КаПо.

ВИДЕО ДНЯ

По оценке КаПо, в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной, поскольку в военное время потребность российского политического и военного руководства в информации выше, чем обычно, а к разведке выдвигаются повышенные ожидания.

Как сообщалось, в марте, поддержка приема украинских военных беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня за 12 месяцев.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: