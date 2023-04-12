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ФСБ России систематически пытается вербовать в Эстонии украинских беженцев

Среда, 12 апреля 2023, 11:26

Федеральная служба безопасности Российской Федерации систематически пытается вербовать беженцев из Украины, прибывающих в Эстонию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В ежегоднике эстонской Полиции безопасности (КаПо) отмечается, что после эскалации войны на территории Украины с конца февраля и до конца 2022 года за защитой в Эстонии обратились 45 тысяч украинских беженцев.

"Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц. Их допрашивают, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие", – говорится в ежегоднике.

По данным Департамента полиции безопасности, в департамент обращались как военные беженцы, так и эстонцы, и это помогло увидеть масштабы направленной на Эстонию деятельности российской разведки с начала войны.

"Например, ФСБ начала систематически опрашивать людей, которые регулярно посещают Россию по работе. При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и "специальной военной операции" против Украины, а также о возможных преследованиях россиян в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников", – следует из отчета КаПо.

По оценке КаПо, в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной, поскольку в военное время потребность российского политического и военного руководства в информации выше, чем обычно, а к разведке выдвигаются повышенные ожидания.

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Как сообщалось, в марте, поддержка приема украинских военных беженцев среди жителей Эстонии упала до самого низкого уровня за 12 месяцев.

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