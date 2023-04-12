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Франція блокує рішення ЄС у справі фінансування поставок боєприпасів для України – польські ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 11:26
Франція блокує рішення ЄС у справі фінансування поставок боєприпасів для України – польські ЗМІ
Фото: Getty Images

Франція нібито блокує рішення ЄС стосовно фінансування постачань боєприпасів для України, яке вимагає одностайності серед держав-членів.

Про це, як пише "Європейська правда", від високопосадовця ЄС дізналося польське агентство PAP.

Рішення про фінансування Євросоюзом постачання боєприпасів Україні ухвалили на саміті ЄС у березні. Потрібні на ці цілі 2 мільярди євро мають бути забезпечені з Європейського фонду миру.

Досягнуту на саміті політичну домовленість, однак, ще потрібно перетворити на документ, наділений юридичною силою. Розмови у цій справі ще тривають.

З квоти обсягом 2 мільярди євро половина має бути призначена на відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів. Наразі на складах немає достатньої кількості снарядів, саме тому виникла ідея закупівель за межами ЄС.

"Проти цього, однак, виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів у третій державі як пожертвування, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передачі третій державі іншого озброєння. Розмови про це тривають", – сказало джерело в ЄС.

Зазначається, що більшою проблемою став другий мільярд євро, який має бути призначений на спільне замовлення у європейської промисловості, а де-факто у Польщі, Франції та Німеччини.

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"Французи перед святами заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро. У проєкті містився запис про те, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів, які подає Україна. Париж, однак, хоче – без пояснень, чому – викреслити це положення. Це означає можливість відшкодування і за ті боєприпаси, про які Україна не просила. Додатково до рішення про боєприпаси Франція хоче дописати можливість відшкодування постачання ракет", – розповів високопосадовець ЄС.

На думку частини дипломатів, за позицією Франції можуть стояти лобістські інтереси збройових фірм.

Більшість держав ЄС протестують проти таких змін, серед них і  Польща.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош на зустрічі послів у Брюсселі наголошував, що ЄС не може витрачати час і забезпечити Україні якнайшвидші поставки боєприпасів. Польща також висловила розчарування, що ЄС не може порозумітися і це важко буде пояснити українським партнерам.

Обговорення на цю тему мають поновитися у середу.

Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців.

Теми: ФранціязброяУкраїна
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