Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины – польские СМИ

Франция якобы блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины, которое требует единодушия среди государств-членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", от высокопоставленного чиновника ЕС узнало польское агентство PAP.

Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов Украине приняли на саммите ЕС в марте. Необходимые на эти цели 2 млрд евро должны быть обеспечены из Европейского фонда мира.

Достигнутую на саммите политическую договоренность, однако, еще нужно превратить в документ, наделенный юридической силой. Обсуждение еще продолжается.

Из квоты объемом 2 млрд евро половина должна быть предназначена на возмещение поставок боеприпасов со складов государств-членов. Сейчас на складах нет достаточного количества снарядов, поэтому возникла идея закупок за пределами ЕС.

"Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов в третьем государстве в качестве пожертвования, а затем возмещение со складов государства-члена путем передачи третьему государству другого вооружения. Разговоры об этом продолжаются", – сказал источник в ЕС.

Отмечается, что большей проблемой стал второй миллиард евро, который должен быть предназначен на совместный заказ у европейской промышленности, а де-факто у Польши, Франции и Германии.

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"Французы перед праздниками заблокировали решение ЕС относительно второго миллиарда евро. В проекте содержалась запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов, которые подает Украина. Париж, однако, хочет – без объяснений, почему – вычеркнуть это положение. Это означает возможность возмещения и за те боеприпасы, о которых Украина не просила. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет дописать возможность возмещения поставок ракет", – рассказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По мнению части дипломатов, за позицией Франции могут стоять лоббистские интересы оружейных фирм.

Большинство государств ЕС протестуют против таких изменений, среди них и Польша.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош на встрече послов в Брюсселе отмечал, что ЕС не может тратить время и обеспечить Украине скорейшие поставки боеприпасов. Польша также выразила разочарование, что ЕС не может найти взаимопонимание и это будет сложно объяснить украинским партнерам.

Обсуждения на эту тему должны возобновиться в среду.

Как известно, 20 марта Совет Европейского Союза согласовал план поставки Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.