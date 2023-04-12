Путін досі вірить, що зможе розтрощити Україну і Захід – ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Владімір Путін "несерйозно налаштований на переговори" щодо припинення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Бернс сказав під час виступу в Університеті Райса, повідомляє CNN.

Бернс заявив, що Путін досі вірить, що "зможе розтрощити Україну і Захід". "Замість того, щоб відступити, він подвоїв темп", – сказав глав ЦРУ про Путіна.

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За його словами, саме "прогрес України на полі бою, швидше за все, визначатиме перспективи дипломатії" для припинення розв`язаної Росією війни.

Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що "багато чого поставлено на карту в найближчі місяці".

"Справжні країни дають відсіч", – зазначив Бернс, додавши, що "Путін глибоко помилявся" у своїх припущеннях щодо України до війни.

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Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією на тлі масштабного витоку документів Пентагону.

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міноборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів. Як повідомлялося, розслідування витоку може тривати місяці.