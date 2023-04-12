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Путін досі вірить, що зможе розтрощити Україну і Захід – ЦРУ

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 11:39

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Владімір Путін "несерйозно налаштований на переговори" щодо припинення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це Бернс сказав під час виступу в Університеті Райса, повідомляє CNN.

Бернс заявив, що Путін досі вірить, що "зможе розтрощити Україну і Захід". "Замість того, щоб відступити, він подвоїв темп", – сказав глав ЦРУ про Путіна.

За його словами,  саме "прогрес України на полі бою, швидше за все, визначатиме перспективи дипломатії" для припинення розв`язаної Росією війни.

Бернс підкреслив важливість запланованого контрнаступу України, заявивши, що "багато чого поставлено на карту в найближчі місяці".

"Справжні країни дають відсіч", – зазначив Бернс, додавши, що "Путін глибоко помилявся" у своїх припущеннях щодо України до війни.

Бернс наголосив на важливості подальшої підтримки України з боку США, в тому числі через обмін розвідувальною інформацією на тлі масштабного витоку документів Пентагону.

ВІДЕО ДНЯ

Державний департамент США стверджує, що інцидент із публікацією секретних документів американського Міноборони не вплине на підтримку України в її війні з Росією.

Міністерство юстиції США відкрило кримінальне розслідування за фактом розголошення документів. Як повідомлялося, розслідування витоку може тривати місяці.

Теми: ПутінУкраїнавійнаЗахід
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