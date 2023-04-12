Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин до сих пор верит, что сможет сокрушить Украину и Запад – ЦРУ

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 11:39

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что президент РФ Владимир Путин "несерьезно настроен на переговоры" о прекращении войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом Бернс сказал во время выступления в Университете Райса, сообщает CNN.

Бернс заявил, что Путин до сих пор верит, что "сможет сокрушить Украину и Запад". "Вместо того, чтобы отступить, он удвоил темп", – сказал глав ЦРУ о Путине.

Реклама:

По его словам, именно "прогресс Украины на поле боя, скорее всего, будет определять перспективы дипломатии" для прекращения развязанной Россией войны.

Бернс подчеркнул важность запланированного контрнаступления Украины, заявив, что "многое поставлено на карту в ближайшие месяцы".

"Настоящие страны дают отпор", – отметил Бернс, добавив, что "Путин глубоко ошибался" в своих предположениях относительно Украины до войны.

ВИДЕО ДНЯ

Бернс подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины со стороны США, в том числе через обмен разведывательной информацией на фоне масштабной утечки документов Пентагона.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского Минобороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Министерство юстиции США открыло уголовное расследование по факту разглашения документов. Как сообщалось, расследование утечки может длиться месяцами.

Темы: ПутинУкраинавойнаЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: