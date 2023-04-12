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Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією про придбання санкційного ракетного палива

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 12:07
Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією про придбання санкційного ракетного палива
Фото: Getty Images

Китай, Росія та Іран ведуть секретні переговори про постачання Ісламській Республіці ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет, що означатиме явне порушення санкцій ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Тегеран провів паралельні переговори з посадовцями і підконтрольними урядам організаціями обох країн, в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит", з метою придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого палива, що використовується для живлення ракет.

За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, переговори про придбання палива у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

Точна кількість перхлорату амонію, яку хоче придбати Іран, незрозуміла, але дипломати, знайомі з його планами, вважають, що його вистачить для виробництва тисяч ракет, зокрема ракети "Золфагар", яка має дальність польоту 700 кілометрів і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки.

Якщо угода буде укладена, деякі з цих ракет можуть бути розгорнуті проти України, заявили дипломати.

Іран постачав Росії дрони-камікадзе, які вона використовує для атак на українські цивільні об'єкти, а також консультував Москву щодо того, як обійти міжнародні санкції.

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Представники Китаю, Росії та Ірану не відповіли на запити видання про коментарі з приводу переговорів про ракетне паливо.

Переговори про закупівлю перхлорату амонію відбуваються на тлі потепління відносин між Іраном, Росією та Китаєм, які вважають себе оплотом проти американського впливу, після повномасштабної війни Москви проти України.

За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, допомога Росії через Іран шляхом постачання останньому перхлорату амонію – це один із способів, яким Китай міг би запропонувати Москві суттєву підтримку. На думку західних аналітиків, те, що Китай розглядає можливість ігнорування санкцій ООН, під якими він підписався, щоб допомогти Росії у військових діях, свідчить про глибоке занепокоєння Пекіна перспективами свого союзника. 

Відповідно до резолюції ООН 2231, ухваленої у 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану аміачну селітру без схвалення Ради Безпеки ООН.

Перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива, яке часто використовується у військових цілях завдяки своїй надійності і тривалому терміну зберігання. Більшість іранських балістичних ракет високої точності і малої дальності використовують твердопаливні двигуни. За словами аналітиків, країна також використовує це паливо для розробки ракет більшої дальності під прикриттям своїх космічних програм.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг минулого тижня закликав Китай не надавати Росії летальну військову допомогу, заявивши, що цей крок стане "історичною помилкою" Пекіна.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима про серйозні наслідки для нього у разі надання летальної допомоги Росії.

Теми: ІранКитайРосіясанкції
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