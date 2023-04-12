Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией о приобретении санкционного ракетного топлива

Китай, Россия и Иран ведут секретные переговоры о поставках Исламской Республике ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет, что будет означать явное нарушение санкций ООН.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Тегеран провел параллельные переговоры с должностными лицами и подконтрольными правительствам организациями обеих стран, в том числе с государственным российским производителем химикатов ФКП "Анозит", с целью приобретения большого количества перхлората аммония, основного ингредиента твердого топлива, используемого для питания ракет.

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По словам дипломатов, знакомых с этим вопросом, переговоры о приобретении топлива в Пекине вел иранский дипломат Саджад Ахадзаде, который является "советником по вопросам технологий" Тегерана в Китае и в регионе в целом. Однако дипломаты заявили, что не знают, какие именно китайские компании участвуют в переговорах.

Точное количество перхлората аммония, которое хочет приобрести Иран, непонятно, но дипломаты, знакомые с его планами, считают, что его хватит для производства тысяч ракет, в частности ракеты "Золфагар", которая имеет дальность полета 700 километров и использовалась как Ираном, так и его марионетками на Ближнем Востоке в последние годы.

Если соглашение будет заключено, некоторые из этих ракет могут быть развернуты против Украины, заявили дипломаты.

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Иран поставлял России дроны-камикадзе, которые она использует для атак на украинские гражданские объекты, а также консультировал Москву о том, как обойти международные санкции.

Представители Китая, России и Ирана не ответили на запросы издания о комментариях по поводу переговоров о ракетном топливе.

Переговоры о закупке перхлората аммония происходят на фоне потепления отношений между Ираном, Россией и Китаем, которые считают себя оплотом против американского влияния, после полномасштабной войны Москвы против Украины.

По словам дипломатов, знакомых с этим вопросом, помощь России через Иран путем поставки последнему перхлората аммония – это один из способов, которым Китай мог бы предложить Москве существенную поддержку. По мнению западных аналитиков, то, что Китай рассматривает возможность игнорирования санкций ООН, под которыми он подписался, чтобы помочь России в военных действиях, свидетельствует о глубокой обеспокоенности Пекина перспективами своего союзника.

Согласно резолюции ООН 2231, принятой в 2015 году, странам запрещено поставлять Ирану аммиачную селитру без одобрения Совета Безопасности ООН.

Перхлорат аммония является ключевым компонентом твердого ракетного топлива, которое часто используется в военных целях благодаря своей надежности и длительному сроку хранения. Большинство иранских баллистических ракет высокой точности и малой дальности используют твердотопливные двигатели. По словам аналитиков, страна также использует это топливо для разработки ракет большей дальности под прикрытием своих космических программ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе призвал Китай не предоставлять России летальную военную помощь, заявив, что этот шаг станет "исторической ошибкой" Пекина.

Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями о серьезных последствиях для него в случае предоставления летальной помощи России.