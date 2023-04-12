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У Києві шахрай продавав медикам фальшиві документи для працевлаштування в ЄС

Валентина РоманенкоСереда, 12 квітня 2023, 12:27
У Києві шахрай продавав медикам фальшиві документи для працевлаштування в ЄС
фото прокуратури

Столичні правоохоронці викрили засновника громадської організації, який організував шахрайську схему з продажу медичним працівникам підроблених документів.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, СБУ, столична поліція

Деталі: За даними слідства, засновник громадської організації (за даними правоохоронців, це – уродженець Луганщини, мешканець Києва 1968 року народження –ред.) організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами медиків, які мали бажання виїхати за кордон з метою подальшого працевлаштування та збирали для цього документи, що підтверджували їхній фаховий рівень та освіту.

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За законодавством України, видача таких документів відноситься виключно до компетенції Міністерства охорони здоров’я.

Незважаючи на це, підозрюваний розміщував на сайті громадської організації оголошення про їх видачу на платній основі.

За виготовлення таких документів ним було встановлено плату у розмірі 400 доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Чоловік використовував підроблені печатки та бланки з державною символікою та з найменуванням державних органів, у тому числі МОЗ.

 
фото прокуратури

Під час проведення обшуків (за даними поліції – 16 обшуків –ред.) за місцем знаходження підконтрольних засновнику офісів та квартир правоохоронці виявили велику кількість печаток та штампів іноземних медичних навчальних закладів, медичних закладів так званих  "Л/ДНР", АР Крим, Російської Федерації, а також бланки та печатки, які містили символіку РФ.

Стосовно виявлених печаток незаконних утворювань "Л/ДНР" у прокуратурі пояснюють, що правоохоронці поки не виявили документів з їхнім застосуванням. Де і як їх використовував шахрай, слідчі ще з’ясовуватимуть.

Наразі офіційно задокументовано факт ошукання двох справжніх медичних працівників, хоча в "клієнтській базі" шахрая – тисячі осіб, і правоохоронці не виключають, що послугами шахрая могли скористатися будь-які громадяни, в тому числі з Російської Федерації для легалізації свого працевлаштування в ЄС.

Слідство триває.

Теми: Київпрокуратура
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