В Киеве мошенник продавал медикам фальшивые документы для трудоустройства в ЕС

Столичные правоохранители разоблачили основателя общественной организации, который организовал мошенническую схему по продаже медицинским работникам поддельных документов.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, СБУ, столичная полиция

Детали: По данным следствия, основатель общественной организации (по данным правоохранителей, это - уроженец Луганщины, житель Киева 1968 года рождения -ред.) организовал противоправную схему завладения денежными средствами медиков, которые имели желание выехать за границу с целью дальнейшего трудоустройства и собирали для этого документы, подтверждающие их профессиональный уровень и образование.

По законодательству Украины, выдача таких документов относится исключительно к компетенции Министерства здравоохранения.

Несмотря на это, подозреваемый размещал на сайте общественной организации объявления об их выдаче на платной основе.

За изготовление таких документов им была установлена плата в размере 400 долларов США.

Мужчина использовал поддельные печати и бланки с государственной символикой и с наименованием государственных органов, в том числе Минздрава.

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фото прокуратуры

Во время проведения обысков (по данным полиции - 16 обысков -ред.) по месту нахождения подконтрольных основателю офисов и квартир правоохранители обнаружили большое количество печатей и штампов иностранных медицинских учебных заведений, медицинских учреждений так называемых "Л/ДНР", АР Крым, Российской Федерации, а также бланки и печати, которые содержали символику РФ.

Относительно обнаруженных печатей незаконных образований "Л/ДНР" в прокуратуре объясняют, что правоохранители пока не обнаружили документов с их применением. Где и как их использовал мошенник, следователи еще будут выяснять.

Сейчас официально задокументирован факт обмана двух настоящих медицинских работников, хотя в "клиентской базе" мошенника - тысячи человек, и правоохранители не исключают, что услугами мошенника могли воспользоваться любые граждане, в том числе из Российской Федерации для легализации своего трудоустройства в ЕС.

Следствие продолжается.