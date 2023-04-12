Польська поліція зірвала блокаду фермерами залізничної колії на кордоні з Україною

Співробітники поліції Польщі зірвали акцію протесту, оголошену о 10:00 ранку фермерами, які мали заблокувати ширококолійну залізничну лінію в Грубешуві, через яку зерно з України потрапляє до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Раніше фермери відмовилися від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки така форма акції не була узгоджена з профспілкою. Керівники фермерських організацій не довіряють обіцянкам нового міністра сільського господарства зупинити потік українського зерна в Польщу.

Фермери повинні були приєднатися до акції протесту о 10:00 ранку і заблокувати залізничну колію в Грубешуві, якою зерно з України потрапляє до Польщі. Як заявив раніше голова організації Agrounia Міхал Колодзейчак, акція протесту була оголошена на сім днів, але фермери готові її продовжити.

Тим часом, за даними RMF FM, акція протесту не відбулася. Блокуванню колій завадили співробітники поліції.

фото RMF FM

На місці події з'явився десяток поліцейських машин, з яких вийшли десятки людей у формі. До них приєдналися прикордонники та співробітники служби безпеки залізниці.

За словами фермерів, до силових дій вони вдаватися не збираються.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, 11 квітня новий міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус після зустрічі з фермерами пообіцяв звернутися до Європейської комісії з проханням запровадити мита на імпорт українського зерна.

Минулого тижня Польща й Україна домовились тимчасово призупинити ввезення українських пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.