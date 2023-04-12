Польская полиция сорвала блокаду фермерами железной дороги на границе с Украиной

Сотрудники полиции Польши сорвали акцию протеста, объявленную в 10:00 утра фермерами, которые должны были заблокировать ширококолейную железнодорожную линию в Грубешуве, через которую зерно из Украины попадает в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Ранее фермеры отказались от планов блокирования польско-украинского пограничного перехода в Дорогуске, поскольку такая форма акции не была согласована с профсоюзом. Руководители фермерских организаций не доверяют обещаниям нового министра сельского хозяйства остановить поток украинского зерна в Польшу.

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Фермеры должны были присоединиться к акции протеста в 10:00 утра и заблокировать железнодорожную колею в Грубешуве, по которой зерно из Украины попадает в Польшу. Как заявил ранее председатель организации Agrounia Михал Колодзейчак, акция протеста была объявлена на семь дней, но фермеры готовы ее продолжить.

Между тем, по данным RMF FM, акция протеста не состоялась. Блокированию путей помешали сотрудники полиции.

фото RMF FM

На месте происшествия появился десяток полицейских машин, из которых вышли десятки людей в форме. К ним присоединились пограничники и сотрудники службы безопасности железной дороги.

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По словам фермеров, к силовым действиям они прибегать не собираются.

Как сообщалось, 11 апреля новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус после встречи с фермерами пообещал обратиться к Европейской комиссии с просьбой ввести пошлины на импорт украинского зерна.

На прошлой неделе Польша и Украина договорились временно приостановить ввоз украинских пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.