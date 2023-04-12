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У Польщі біля кордону України розпочнуться навчання військових США на Abrams

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 13:25
У Польщі біля кордону України розпочнуться навчання військових США на Abrams
Фото: Getty Images

У середу, 12 квітня, військовослужбовці Польщі та США розпочинають спільні навчання на полігоні у місті Нова Демба, які включатимуть тренування на танках Abrams.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Польші, пише "Європейська правда".

Військові навчання відбудуться у південно-східній Польщі, менш ніж за 150 км від українського кордону.

У навчаннях візьмуть участь військові США на танках Abrams і БМП Bradley та солдати польської 18-ї механізованої дивізії. Польські військові будуть використовувати гаубиці Krab, транспортери Rosomak, самохідні міномети Rak та зенітні комплекси Poprad.

"Навчання на полігоні в Новій Дембі є одним з елементів зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО" – йдеться у повідомленні польського оборонного відомства.

За спільними навчаннями американських і польських військових спостерігатиме міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

У Міноборони нагадали, що у квітні 2022 року Блащак підписав контракт на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams у найсучаснішій версії SEPv3 для польської армії. 

ВІДЕО ДНЯ

Польща також замовила 116 танків Abrams, які до цього часу були в розпорядженні армії США. Перші екземпляри цих танків незабаром будуть доставлені до польської армії.

Раніше польський прем’єр Матеуш Моравецький заявив, що США посилять військову присутність у Польщі.

Він також застеріг європейських лідерів від спроби просувати у Європі політику "стратегічної автономії" від США і закликав до розвитку стратегічної співпраці Європи з Вашингтоном.

Теми: ПольщаСШАтанкивійна
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