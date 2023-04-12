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В Польше возле границы Украины начнутся учения военных США на Abrams

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 13:25
В Польше возле границы Украины начнутся учения военных США на Abrams
Фото: Getty Images

В среду, 12 апреля, военнослужащие Польши и США начинают совместные учения на полигоне в городе Нова Демба, которые будут включать тренировки на танках Abrams.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши, пишет "Европейская правда".

Военные учения пройдут в юго-восточной Польше, менее чем в 150 км от украинской границы.

В учениях примут участие военные США на танках Abrams и БМП Bradley и солдаты польской 18-й механизированной дивизии. Польские военные будут использовать гаубицы Krab, транспортеры Rosomak, самоходные минометы Rak и зенитные комплексы Poprad.

"Учения на полигоне в Новой Дембе является одним из элементов укрепления безопасности на восточном фланге НАТО", – говорится в сообщении польского оборонного ведомства.

За совместными учениями американских и польских военных будет наблюдать министр обороны Польши Мариуш Блащак.

В Минобороны напомнили, что в апреле 2022 года Блащак подписал контракт на закупку 250 танков M1A2 Abrams в самой современной версии SEPv3 для польской армии.

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Польша также заказала 116 танков Abrams, которые до этого времени были в распоряжении армии США. Первые экземпляры этих танков вскоре будут доставлены в польскую армию.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что США усилят военное присутствие в Польше.

Он также предостерег европейских лидеров от попытки продвигать в Европе политику "стратегической автономии" от США и призвал к развитию стратегического сотрудничества Европы с Вашингтоном.

Темы: ПольшаСШАтанкивойна
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