Китай, імовірно, готується почати війну – МЗС Тайваню

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай, імовірно, готується до початку війни.

Джерело: Джозеф У в інтерв'ю CNN, китайське державне інформаційно агенство Сіньхуа

Пряма мова: "Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, схоже, що вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню.

Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо".

Деталі: Водночас Джозеф У додав, що Китай "двічі подумає", перш ніж застосовувати силу проти Тайваню: "І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися".

CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував "спільні високоточні удари" по Тайваню під час військових навчань навколо острова.

Це був перший випадок, коли китайські військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

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Доповнено: Китайське інформаційне агентство Сіньхуа повідомляє, що під час інспекції військово-морських сил Південної зони бойового командування КНР 12 квітня Сі закликав підвищити рівень підготовки військових до реальних бойових дій.