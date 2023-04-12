Китай, вероятно, готовится начать войну – МИД Тайваня

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У заявил, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.

Источник: Джозеф У в интервью CNN, китайское государственное информационное агентство Синьхуа

Прямая речь: "Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, похоже, что они пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня.

Тайваньское правительство рассматривает китайскую военную угрозу как нечто, что не может быть принято, и мы это осуждаем".

Детали: В то же время Джозеф У добавил, что Китай "дважды подумает", прежде чем применять силу против Тайваня: "И неважно, будет ли это 2025 год, или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто необходимо подготовиться".

CNN отмечает, что Джозеф У сделал это на следующий день после того, как Китай сымитировал "совместные высокоточные удары" по Тайваню во время военных учений вокруг острова.

Это был первый случай, когда китайские военно-морские силы смоделировали удары боевых самолетов по Тайваню.

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Дополнено: Китайское информационное агентство Синьхуа сообщает, что во время инспекции военно-морских сил Южной зоны боевого командования КНР 12 апреля Си призвал повысить уровень подготовки военных к реальным боевым действиям.