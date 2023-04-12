Байден на зустрічі з Сунаком в Північній Ірландії обговорить війну в Україні

Президент США Джо Байден обговорить війну в Україні з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком під час зустрічі двох лідерів у середу в рамках візиту президента Сполучених Штатів до Північної Ірландії.

Про це повідомила старший директор Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слот, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я очікую, що у лідерів також буде можливість обговорити останні події в Україні, включаючи наші спільні зусилля, що тривають, з підтримки народу в Україні", – сказала Слот.

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Президент США Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії Белфаста у 25-ту річницю Угоди Страсної п'ятниці, що припинила кровопролитний конфлікт у регіоні.

Американський президент проведе двосторонню зустріч із Сунаком у середу, 12 квітня.

Байден перебуватиме на острові Ірландія з чотириденним візитом, де, за його словами, він хоче підкреслити "відданість США збереженню миру".