Байден на встрече с Сунаком в Северной Ирландии обсудит войну в Украине

Президент США Джо Байден обсудит войну в Украине с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком во время встречи двух лидеров в среду в рамках визита президента Соединенных Штатов в Северную Ирландию.

Об этом сообщила старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы Аманда Слот, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я ожидаю, что у лидеров также будет возможность обсудить последние события в Украине, включая наши совместные продолжающиеся усилия по поддержке народа в Украине", – сказала Слот.

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст в 25-ю годовщину Соглашения Страстной пятницы, прекратившего кровопролитный конфликт в регионе.

Американский президент проведет двустороннюю встречу с Сунаком в среду, 12 апреля.

Байден будет находиться на острове Ирландия с четырехдневным визитом, где, по его словам, он хочет подчеркнуть "приверженность США сохранению мира".