Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У полоні росіян перебуває близько тисячі цивільних – правозахисники

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 15:49
У полоні росіян перебуває близько тисячі цивільних – правозахисники
Одна з російських катівень, виявлена на Харківщині після деокупації. Фото поліції

На тимчасово окупованій території України та у Росії є близько сотні місць, де утримують близько тисячі цивільних українців, повідомили українські правозахисники.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на представників Медійної ініціативи за права людини та ГО "Цивільні у полоні"

Пряма мова координатора МІПЛ Тетяни Катриченко: "За даними Міністерства реінтеграції, станом на кінець лютого 950 цивільних перебувають у місцях утримання. У нашому списку, який ми паралельно ведемо за підтримки ГО "Цивільні у полоні", приблизно така ж кількість осіб. Наскільки списки збігаються, ми сказати не можемо, оскільки державну інформацію закрито".

Реклама:

Деталі: За даними МІПЛ, ідентифіковано 948 заручників – цивільних на ТОТ і в Росії.

Правозахисники презентували мапу із місцями утримання цивільних і військовополонених. На ній відображено сто місць утримання – від Донеччини та Херсонщини й до Іркутської області РФ.

Також локалізовані в'язниці на деокупованій території – Київщині, Сумщині.

ВІДЕО ДНЯ

За словами експертів, робота над картою тривала рік. Вони відстежували соцмережі і сайти, щоб визначити людей, які зникли в період окупації. Також фахівці опитували осіб, визволених із полону.

Катриченко зазначила, що чи не щодня виявляють нові в'язниці, тому їх загальна кількість може становити кілька сотень, а заручників – до 15 тисяч. Адже велика територія України досі окупована – і там щодня відбуваються затримання, а правозахисники виявляють нові місця утримання.

Повідомляється, що місцями утримання та катівнями на окупованих територіях зазвичай стають відділки поліції, адміністративні будівлі та підвали, бази відпочинку.

Наприклад, на Арабатській Стрілці у Херсонській області у кожній зі споруд на базі відпочинку утримують від 4 до 10 людей.

Крім того, частину людей з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині перемістили у два СІЗО Сімферополя. Там МІПЛ ідентифікувала 70 українців, яких утримують в СІЗО-2.

Катриченко зазначила, що потрапити у такі місця може кожен, хто викликає "підозри" у росіян, зокрема під час спроби евакуюватися.

Для довідки: Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) — українська неурядова організація, започаткована у вересні 2016 року журналістками Марією Томак та Ольгою Решетиловою. Організація відстежує і документує порушення прав людини у зв’язку зі збройною агресією РФ, висвітлює та розслідує окремі епізоди, аналізує зібрані дані та адвокаційні активності.

Теми: Росіяполоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: