У полоні росіян перебуває близько тисячі цивільних – правозахисники

Одна з російських катівень, виявлена на Харківщині після деокупації. Фото поліції

На тимчасово окупованій території України та у Росії є близько сотні місць, де утримують близько тисячі цивільних українців, повідомили українські правозахисники.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на представників Медійної ініціативи за права людини та ГО "Цивільні у полоні"

Пряма мова координатора МІПЛ Тетяни Катриченко: "За даними Міністерства реінтеграції, станом на кінець лютого 950 цивільних перебувають у місцях утримання. У нашому списку, який ми паралельно ведемо за підтримки ГО "Цивільні у полоні", приблизно така ж кількість осіб. Наскільки списки збігаються, ми сказати не можемо, оскільки державну інформацію закрито".

Деталі: За даними МІПЛ, ідентифіковано 948 заручників – цивільних на ТОТ і в Росії.

Правозахисники презентували мапу із місцями утримання цивільних і військовополонених. На ній відображено сто місць утримання – від Донеччини та Херсонщини й до Іркутської області РФ.

Також локалізовані в'язниці на деокупованій території – Київщині, Сумщині.

За словами експертів, робота над картою тривала рік. Вони відстежували соцмережі і сайти, щоб визначити людей, які зникли в період окупації. Також фахівці опитували осіб, визволених із полону.

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Катриченко зазначила, що чи не щодня виявляють нові в'язниці, тому їх загальна кількість може становити кілька сотень, а заручників – до 15 тисяч. Адже велика територія України досі окупована – і там щодня відбуваються затримання, а правозахисники виявляють нові місця утримання.

Повідомляється, що місцями утримання та катівнями на окупованих територіях зазвичай стають відділки поліції, адміністративні будівлі та підвали, бази відпочинку.

Наприклад, на Арабатській Стрілці у Херсонській області у кожній зі споруд на базі відпочинку утримують від 4 до 10 людей.

Крім того, частину людей з окупованого лівого берега Дніпра на Херсонщині перемістили у два СІЗО Сімферополя. Там МІПЛ ідентифікувала 70 українців, яких утримують в СІЗО-2.

Катриченко зазначила, що потрапити у такі місця може кожен, хто викликає "підозри" у росіян, зокрема під час спроби евакуюватися.

Для довідки: Медійна ініціатива за права людини (МІПЛ) — українська неурядова організація, започаткована у вересні 2016 року журналістками Марією Томак та Ольгою Решетиловою. Організація відстежує і документує порушення прав людини у зв’язку зі збройною агресією РФ, висвітлює та розслідує окремі епізоди, аналізує зібрані дані та адвокаційні активності.