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В плену россиян находится около тысячи гражданских – правозащитники

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 15:49
В плену россиян находится около тысячи гражданских – правозащитники
Один из российских застенков, обнаруженный на Харьковщине после деоккупации. Фото полиции

На временно оккупированной территории Украины и в России есть около сотни мест, где удерживают около тысячи гражданских украинцев, сообщили украинские правозащитники.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на представителей Медийной инициативы за права человека и ОО "Гражданские в плену"

Прямая речь координатора МИПЧ Татьяны Катриченко: "По данным Министерства реинтеграции, по состоянию на конец февраля 950 гражданских находятся в местах удерживания. В нашем списке, который мы параллельно ведем при поддержке ОО "Гражданские в плену", примерно такое же количество лиц. Насколько списки совпадают, мы сказать не можем, поскольку государственная информация закрыта".

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Детали: По данным МИПЧ, идентифицированы 948 заложников – гражданских на ВОТ и в России.

Правозащитники представили карту с местами удерживания гражданских и военнопленных. На ней отображено сто мест удерживания – от Донецкой и Херсонской областей до Иркутской области РФ.

Также локализованы тюрьмы на деоккупированной территории – Киевской, Сумской областях.

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По словам экспертов, работа над картой продолжалась год. Они отслеживали соцсети и сайты, чтобы определить людей, которые исчезли в период оккупации. Также специалисты опрашивали лиц, освобожденных из плена.

Катриченко отметила, что едва ли не ежедневно обнаруживают новые тюрьмы, поэтому их общее количество может составлять несколько сотен, а заложников – до 15 тысяч. Ведь большая территория Украины до сих пор оккупирована – и там ежедневно происходят задержания, а правозащитники обнаруживают новые места удерживания.

Сообщается, что местами содержания и застенками на оккупированных территориях обычно становятся отделения полиции, административные здания и подвалы, базы отдыха.

Например, на Арабатской Стрелке в Херсонской области в каждом из сооружений на базе отдыха удерживают от 4 до 10 человек.

Кроме того, часть людей из оккупированного левого берега Днепра на Херсонщине переместили в два СИЗО Симферополя. Там МИПЧ идентифицировала 70 украинцев, которых удерживают в СИЗО-2.

Катриченко отметила, что попасть в такие места может каждый, кто вызывает "подозрения" у россиян, в частности при попытке эвакуироваться.

Для справки: Медийная инициатива за права человека (МИПЧ) – украинская неправительственная организация, основанная в сентябре 2016 года журналистками Марией Томак и Ольгой Решетиловой. Организация отслеживает и документирует нарушения прав человека в связи с вооруженной агрессией РФ, освещает и расследует отдельные эпизоды, анализирует собранные данные и адвокационные активности.

Темы: Росcияпленныевойна
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