70 відсотків росіян готові полетіти на іншу планету, у тому числі на газові гіганти.

Джерело: опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки

Деталі: Зокрема, 24% росіян повідомили, що хочуть полетіти на Марс. На другому місці – Місяць (10%). 9% обрали Венеру, 6% – газовий гігант Юпітер, 5% – Сатурн.

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РБК повідомляє, що з 2014 року значно збільшилась кількість росіян, які вірять у можливість ведення війни в космосі – з 7 до 35%

Крім того, кожен десятий росіянин вірить, що у найближчі півстоліття людство буде знищене гігантським метеоритом. 3% вважають, що Землю захоплять інопланетяни.

Довідково: Соціологічний центр ВЦВГД проводить дослідження на замовлення Кремля. Центр не публікує результати частини опитувань, наприклад про опоційного політика Олексія Навального, а також ставить респондентам запитання "з підказками", щоб виконувати запит Кремля.